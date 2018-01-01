В "Нафтогазе" нашли способ остановить "Северный поток-2"

По словам Витренко, СП-2 направлен на "уничтожение европейского проекта".

УНИАН

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко поделился соображениями, как остановить строительство "Северного потока-2"

По его мнению, помешать проекту могут американские санкции, изменение позиции Германии, или же позиция Дании, которая пока не разрешила проводить работы в своих территориальных водах, передает Deutsche Welle.

"Американские санкции - это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы", - сказал Витренко.

Витренко считает, что "Северный поток-2" - "это политический проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, направленный на разделение единства Европы, на уничтожение европейского проекта".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза обсуждают строительство 9-11 портов для приема сжиженного природного газа из США.

"Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9–11 портов, за которые заплатят они (страны. - Прим.) чтобы мы могли отправлять наш СПГ в Европу", - сказал он.

В конце июля компания Nord Stream 2, отвечающая за строительство "Северного потока-2", начала укладывать первые трубы газопровода на территории Германии.

Строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется завершить к концу 2018 года.

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