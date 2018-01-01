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В "Нафтогазе" назвали "Газпром" котиками

Сегодня, 14:06

Такую реакцию вызвало решение российской компании отобразить долг перед "Нафтогазом" в 2,6 млрд в своей отчетности.

Газпром
"Прямий"
В пресс-сулжбе НАК "Нафтогаз Украины" назвали российскую компанию "Газпром" "котиками".

Такая реакция появилась после того, как стало известно, что "Газпром" покажет в своей отчетности за 2017 год резерв средств в размере $ 2,56 млрд, предназначенных для выплаты "Нафтогазу"по решению Стокгольмского арбитража. Информацию подтвердил зампредседателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, сообщает Интерфакс.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчётности", — говорится в заявлении "Нафтогаза", опубликованного в Twitter.

Ранее в "Газпроме" отказывались платить "Нафтогазу" по "стокгольмским" счетам.
Теги:  
Газпром, Нафтогаз, Андрей Круглов, Стокгольмский арбитраж,
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