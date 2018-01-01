В "Нафтогазе" назвали условие мирового соглашения с "Газпромом" по новым искам

Украинская компания в рамках свежих арбитражных процессов требует от российской свыше 12 млрд долларов компенсации.

"Нафтогаз" готов пойти на мирового соглашения с "Газпромом" по новым искам при одном условии, сообщил коммерческий директор НАК 112.ua

Коммерческий директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что НАК может пойти на мировое соглашение с российским "Газпромом" по новым искам в арбитраж.

Украинская компания в рамках свежих процессов требует от российской более 12 млрд долларов компенсации и готова на мир, в случае выплаты ей этих средств, написал управленец на своей странице в Facebook.

В то же время директор подчеркнул, что мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям невозможно.

"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам, уже превышает $ 12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", — отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" готов пойти на мирового соглашения с "Газпромом" по новым искам при одном условии, сообщил коммерческий директор НАК Скриншот с facebook.com/yuriy.vitrenko

Напомним, в начале июля "Нафтогаз" подал исковое заявление в Арбитражный институт Торговой палаты столицы Швеции Стокгольма с требованием решить вопрос о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с "Газпромом". НАК требует от компании перерасчета с марта 2013 года и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).

Ранее Стокгольмский арбитраж решил, что российская компания должна выплатить украинской 4,6 миллиарда долларов по транзитному контракту. В конце мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража.

Также после вердикта он начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной. Позже стало известно, что на активы "Газпрома" наложили арест по требованию "Нафтогаза".

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