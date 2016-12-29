В "Нафтогазе" назвали условие снижения цены на газ для украинцев

Украина может получить компенсацию от "Газпрома", отметил Коболев.

"Нафтогаз", иллюстрация фото: investgazeta.net

Глава правления "Нафтогаза"заявил, что если Украина победит в Стокгольмском суде в деле купли-продажи газа, тонашей страны будет снижена.

Об этом он рассказал в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", пишет LB.ua.

По его словам, "в части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали".

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас", — отметил управленец.

Напомним, "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам — насчет транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи нашей страной у РФ "голубого топлива". В Стокгольме арбитражная палата уже завершила слушания по делу о пересмотре условий первого документа.