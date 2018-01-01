В "Нафтогазе" пригрозили "Газпрому" новым иском

Причиной нового судебного разбирательства может стать стоимость транзита газа.

УНИАН

НАК "Нафтогаз" рассматривает возможность инициировать еще одно судебное разбирательство против "Газпрома", который уже

Как сообщил коммерческий директор Юрий Витренко, причиной нового иска в Стокгольмский арбитраж может стать "заниженная ставка на транзит", из-за которой украинская компания понесла огромные финансовые потери.

"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сей день. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", – цитирует Витренко Укринформ.

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

При этом в "Нафтогазе" уже заявили, что "Газпром" не сможет разорвать контракт на транзит газа через территорию Украины с "Нафтогазом", поскольку юридически это сделать невозможно.