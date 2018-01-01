В "Нафтогазе" удивлены отказом России от поставок газа в Украину

Украина покупает российский газ, потому что исполняет решение арбитража, говорит Коболев.

В НАК "Нафтогаз Украины" удивлены отказом российского монополиста в поставках газа на март и расценивает этот шаг как нарушение решения арбитража.

Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает 112.ua.

"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счёт в рамках договора, изменённого арбитражем, счёт был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", — сказал он.

Украина покупает газ, потому что исполняет решение арбитража, говорит Коболев.

"Не поставляя предоплаченный газ, "Газпром" препятствует выполнению обязательств "Нафтогаза" по закупке минимальных контрактных объёмов", — подчеркнул он.

По его словам, за четыре года закупки газа у европейских поставщиков у Украины не было ни одной ситуации, когда "приходилось бы переживать, получим ли мы газ, за который заплатили".

"Сегодняшнее заявление "Газпрома" – очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счёт, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счёт строительства "Северного потока 2", – подытожил он.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

Напомним, в российском газовом монополисте прокомментировали проигрыш "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.