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В НАПК признались, за какую сумму глава ведомства согласен бороться с коррупцией в Украине

Сегодня, 13:08

С декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Мангул,Корчак
Александр Мангул стал главой НАПК после Натальи Корчак. УНИАН
За апрель этого года новый глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул заработал порядка 100 тыс. грн, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что примерно столько же Мангул будет ежемесячно получать и в дальнейшем.

"За апрель 2018 года Александру Мангулу было начислено 119 909 гривен (за первую половину месяца 57 143 гривен и за вторую – 62 766 гривен)", – сообщили в ведомстве.

Из указанной суммы удержали 21,5 тыс. грн налога на доходы физлиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн: в первой половине месяца – 46 тыс. грн и во второй половине 50 527 грн.

При этом с декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

В 2017-м появилась информация о начислении руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, тогдашняя его глава за октябрь 2016 года получила 121 тысячу гривень зарплаты, оклад составлял 29 тысяч, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, а дополнительно на командировки получила 30 тысяч.

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Теги:  
НАПК, зарплата, Александр Мангул
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