В НАПК признались, за какую сумму глава ведомства согласен бороться с коррупцией в Украине

С декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Александр Мангул стал главой НАПК после Натальи Корчак. УНИАН

При этом уточняется, что примерно столько же Мангул будет ежемесячно получать и в дальнейшем.

"За апрель 2018 года Александру Мангулу было начислено 119 909 гривен (за первую половину месяца 57 143 гривен и за вторую – 62 766 гривен)", – сообщили в ведомстве.

Из указанной суммы удержали 21,5 тыс. грн налога на доходы физлиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн: в первой половине месяца – 46 тыс. грн и во второй половине 50 527 грн.

При этом с декабря 2016 года премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

В 2017-м появилась информация о начислении руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, тогдашняя его глава за октябрь 2016 года получила 121 тысячу гривень зарплаты, оклад составлял 29 тысяч, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, а дополнительно на командировки получила 30 тысяч.

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