В НБУ пояснили, почему колебаниями курса управляет рынок

По данным регулятора, специалисты следят за стабильностью валюты.

Яков Смолий заявил, что НБУ курсом валюты не управляет, но следит Фото: пресс-центр НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что сейчас курс валюты в Украине полностью формирует рынок.

"Мы уже давно отошли от фиксированного курса. Курс сейчас определяет не Национальный банк, а рынок. Правительство использует при составлении бюджета те или иные технические, расчетные показатели, однако конъюнктура рынка их реализации может и не способствовать. Если импорт и экспорт сегодня формируют иной курс, чем заложено в бюджете, мы в это вмешиваться не можем", - сказал Смолий в интервью ZN.ua.

Руководитель регулятора подчеркнул, что в главном финучреждении страны следят за колебаниями курса, которые не должны быть чрезмерными, поскольку это сказывается на экономике и бизнесе.

"Мы только следим, чтобы колебаний больших не было, ведь они увеличивают неопределенность в экономике и мешают бизнесу и населению принимать долгосрочные решения. Вот это и есть самая объективность", - добавил глава НБУ.

Напомним, экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что летом ситуация на валютном рынке не преподнесет украинцам неожиданных сюрпризов, изменения следует ожидать в конце сезона отпусков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram