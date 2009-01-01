В НБУ раскрыли, сколько в Украине осталось проблемных банков

В 2016-м в нашей стране банковский сектор показал рекордно высокий убыток, отметил Ваврищук.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

Заместитель главыЕкатерина Рожкова заявила, что в Украине остались пять банков, которые подпадают под статус проблемных.

Об этом она рассказала на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

В то же время чиновница уточнила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 финансовых учреждений.

Между тем директор департамента финстабильности НБУ Виталий Ваврищук сказал, что в 2016 году банковский сектор показал рекордно высокий убыток — 159 млрд гривен, сообщает УНИАН.

"(это — ред.) обусловлено резервированием кредитного портфеля "ПриватБанка"… в текущем году регулятор ожидает изменения тенденции и выхода банковской системы на прибыльную деятельность", — отметил он.

Напомним, с 2014-го по 2016-й год Нацбанк признал неплатежеспособным 81 банк. В декабре прошлого года Кабмин поддержал предложение НБУ и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную госсобственность.