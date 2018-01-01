В НКРЭКУ рассказали, кто является ответственным за завышенные тарифы на тепло для украинцев

Информация была опубликована на официальном интернет-портале украинского коммунального регулятора.

ТелеграфЪ

Установленные в последнее время местными властями ставки на отопление в среднем превышают тарифы, которые устанавливали специалисты "Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ).

Как сообщается на сайте регулятора, новые тарифы на тепловую превышают прежние на 18,1%, а на централизованное отопление − в среднем на 10-13%.

В НКРЭКУ также отметили, что ранее представители органов местного самоуправления оказывали давление в период определения тарифов – накладывая моратории на повышение тарифов и пытаясь привлечь председателя и членов регулятора к уголовной ответственности.

"Однако, как показывают примеры, при установлении тарифа самими органами местного самоуправления эти тарифы значительно выросли", – резюмировали представители Нацкомиссии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине резко повысят тарифы на электричество и газ.