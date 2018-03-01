В одном ряду со странами Африки. За последние годы Украина упустила 5 миллиардов — Еврокомиссия

Средства готовы были предоставить Украине западные доноры.

Украина упустила 5 миллиардов помощи ru.tsn.ua

Возможности Евросоюза по финансовой помощи Украине превышают возможности самой Украины освоить эти средства, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова.

"Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро, — ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры", — заявила она во время инвестиционной конференции.

"Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза", — добавила она, сообщает "Европейская правда".

Напомним. ранее сообщалось, что проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС будет закрыт.