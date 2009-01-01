В ООН сделали прогноз относительно экономики Украины

В 2017 году инфляция потребительских цен в Украине составит 12,7%, в 2018 году — 8,6%.

По мнению экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, темпы роста реального ВВП Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 году — 3,2%, говорится в докладе ООН, сообщает ZN.UA.

По данным организации, уровень безработицы в Украине в 2016 году составил 9,1%. В 2017 году инфляция потребительских цен в Украине составит 12,7%, в 2018 году — 8,6%.

После двух лет экономического спада в 2017 году в регионе СНГ аналитики прогнозируют экономический рост.

По мнению экспертов, главными факторами роста экономики региона станет стабилизация цен на нефть и ослабление политической напряженности.

В России, экономика которой пострадала в результате снижения цен на нефть и экономических санкций Запада, в 2017 году ожидается медленный рост — до 1,5%.

Стоит также отметить, что в Минэкономразвития прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 3%.

Напомним, МВФ оставил без изменений прогноз мировой экономики в 2017.