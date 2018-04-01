В "Ощадбанке" назвали причину массового закрытия отделений по всей стране

В финучреждении уверяют, что о банкротстве банка речь не идет.

В "Ощадбанке" решили уменьшить количество отделений. minfin.com.ua

По всей территории Украины массового закрываются отделения "Ощадбанка" , которые, по словам председателя правления Андрея Пышного, являются экономически неэффективными конкретно в этой местности.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, экономически неэффективная. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил Пышный в интервью "Экономической правде".

По словам главы банковской структуры, в "Ощадбанке" намерены большое количество старых и неэффективных отделений заменить меньшим количеством сервисных центров нового формата.

"За три года мы создали 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем в системе они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата", - рассказал Пышный.

Отмечается, что всего за 2017 год по всей территории Украины было закрыто 3,2 тысячи отделений "Ощадбанка".

Напомним, ранее менеджмент "Ощадбанка" призвал клиентов быть бдительными, поскольку Интернете создан и активно работает фейковый сайт банковского учреждения.