В "Ощадбанке" заговорили о докапитализации

Стратегия развития "Ощадбанка" до 2022 года предусматривает дорезервирования его исторического портфеля на 17,5 млрд грн.

Об этом заявил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, сообщает издание "Экономическая правда".

"Я очень рассчитываю, что при полной мобилизации ресурсов мы закончим 2018 год с прибылью", — заявил Пышный.

"Проблемный пакет кредитов никуда не исчез. Мы с ним работаем, но он есть на балансе банка и генерирует токсичность. И эту токсичность мы должны правильно оценивать и соответствующим образом компенсировать. Мы работаем в этом направлении, но на эту работу требуется время", — добавил он.

Он также отметил, что "могут возникать ситуации, при которых докапитализация "Ощадбанка" окажется необходимой".

"Действительно, есть сейчас вопросы и по докапитализации "Ощадбанка". Сейчас проводится соответствующий анализ, и если окажется, что это (докапитализация – ред.) понадобится для успешной реализации стратегии "Ощадбанка", то это будет сделано", — сказал министр финансов Александр Данилюк.

Однако, стоит отметить, что суммы ориентировочной докапитализации они не назвали.

Стратегия развития "Ощадбанка" до 2022 года предусматривает дорезервирования его исторического портфеля (сформированного до 2014 года) на 17,5 млрд грн.

"100% процентов всей потребности в резервировании, которое уже произошло и которое, возможно, произойдет, в первую очередь приходится на портфель, который был сформирован до 2014 года", — пояснил Пышный.