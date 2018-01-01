В Пенсионном фонде рассказали, сколько убытков принесла теневая экономика в 2017-м

В ПФУ также назвали количество рабочих мест было легализовано в прошлом году.

Гривневые купюры Inforesist.org в минувшем году из-за высокого уровня (23,1%) теневой занятости населения понес убытки в 30 млрд гривен.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство "УНИАН" со ссылкой на публичный отчет ПФУ.

По данным Государственной службы статистики Украины, 3,7 млн человек (каждый третий сотрудник), работает, не оформляя трудовые отношения. Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

"Из-за неформальной занятости убытки Пенсионного фонда в год составляют более 30 млрд грн", – подчеркивается в ПФУ.

Кроме того, в минувшем году было легализовано 99,5 тысячи рабочих мест (-95,2 тысячи рабочих мест по сравнению с 2016 годом), в результате чего оказалось мобилизовано 120,2 млн гривен единого социального взноса (-39,3 млн гривен).

Напомним, ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева рассказал, когда украинцам стоит ожидать повышения пенсионного возраста.