В "Приватбанке" назвали новый состав правления

Бывшие мененджеры "Привата" смогут обеспечить стабильную работу и продолжат традиции крупнейшего банка страны.

itc.ua Национализированный "Приватбанк" объявил новый состав правления, в котором почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.

Как сообщил председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка "открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка", пишет УНИАН.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением "ПриватБанка", работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса "ПриватБанка" стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций "ПриватБанка" с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности "ПриватБанка", юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем Казначейства "ПриватБанка" и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" "ПриватБанка" будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером "ПриватБанка" остается неутомимая Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

Напомним, 23 декабря, глава Минфина Александр Данилюк представил состав наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка".