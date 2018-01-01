"Ваша карта будет заблокирована": в "Приватбанке" рассказали о новом опасном виде SMS-мошенничества

Украинские мошенники неутомимы в выдумывании все новых и новых способов "облапошивания" жителей страны.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы финансового учреждения.

В рассылаемых мошенниками сообщениях утверждается, что "ПриватБанк" требует авторизации под угрозой блокировки платежных карт. По данным финучреждения, за последние дни были зафиксированы десятки случаев мошеннических рассылок, организованных для абонентов одного из украинских операторов мобильной связи. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по "непонятным" номерам − ради получения персональной информации клиентов.

"Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните", - говорится в сообщении мошенников с указанием номеров телефонов, не принадлежащих "Приватбанку".

Сейчас "ПриватБанк" вместе с "мобильными" операторами оперативно заблокировал номера мошенников и передал информацию для расследования правоохранителям. Согласно предварительной версии событий, мошенническое рассылки осуществлялись злоумышленниками из города Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось о том, что злоумышленники создали сайт-двойник "Ощадбанка".

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