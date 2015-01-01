В "ПриватБанке" заявили, что платежи осуществляются без ограничений

Шлапак заявил, что банк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

УНИАН

Новый глава правления "ПриватБанка", который был национализирован, Александр Шлапак заявил, что банк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

Об этом сообщил он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. "ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений", — отметил Шлапак.

По его словам, было сделано все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов.

"Государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк. У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине ... Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "ПриватБанка". И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о то, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны собственников и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится ", — добавил председатель правления.

Он также подчеркнул, что электронный банк "Приват24", другие банковские сервисы "работают стабильно и останутся доступными нашим клиентам".

"Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ", — отметил А.Шлапак.

Он назвал слухами то, что сейчас сотрудников сменит новая команда. "Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика не претерпят кардинальных изменений", — отметил Шлапак.

Напомним, Государство официально стало владельцем крупнейшего украинского банка. Министерство финансов приобрело 100% акций "ПриватБанка".