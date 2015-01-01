В "Привате" рассказали, как будут развивать национализированный банк

Шлапак заявил, что банк будет бороться за государственные средства, поэтому готов предложить конкурентные продукты.

Александр Шлапак УНИАН

Председатель правления национализированного "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что новое руководство выбрало два пути развития финансового учреждения.

По его словам, речь идет о традиционных банковских продуктах и сотрудничестве с государственным сектором, пишет ТСН.

"Мы будем работать в двух направлениях. Первым из них — поддержка и развитие традиционных продуктов, чем он заслужил себе величайшую славу. А второй, с учетом нашего государственного статуса — мы достойно составим конкуренцию государственным банкам в работе с государственными финансами. Как человек, работавший в органах исполнительной власти, скажу, что есть колоссальный ресурс в сотрудничестве государства с банковским сектором Украины, а также синергия этого сотрудничества может дать колоссальный эффект", — сообщил Шлапак.

По словам главы правления, банк будет бороться за государственные средства, поэтому готов предложить конкурентные продукты.

"В бюджете на 2017 год около 100 млрд грн выделяется на проект развития. Мы как "ПриватБанк" серьезно поборемся за эти ресурсы. Уверяю вас, что мы, как и в других вопросах, будем одними из лучших, кто предложит самый конкурентный продукт", — сказал он.

Ранее Шлапак заявил, что банк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.