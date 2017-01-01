Известный производитель детского питания отзовет миллионы пачек продукции из-за опасных бактерий — СМИ

Только во Франции уже есть как минимум 35 случаев заражения детей, узнало AFP.

Гендиректор Lactalis пообещал, что семьи, которые пострадали от последствий потребления детьми некачественной продукции, получат компенсации Reuters

В молокопродуктах одного из крупнейших производителей детского питания — французской компании Lactalis — нашли возбудителей сальмонеллеза, ее руководство решило отозвать с рынка в 83 странах мира более 12 млн пачек молочных смесей.

Будут отозваны все партии сухого молока, произведенные на заводе, расположенном на западе Франции — в Краоне, независимо от даты выпуска, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французские СМИ.

В интервью еженедельнику Journal du Dimanche генеральный директор Lactalis Эммануэль Бенье пообещал компенсации семьям, которые пострадали от последствий потребления детьми продукции компании, зараженной возбудителями сальмонеллеза.

По данным Agence France-Presse, уже есть как минимум 35 случаев заражения детей опасными бактериями только во Франции, среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до шести месяцев.

"По меньшей мере один случай зарегистрирован в Испании. Еще один случай заболевания пока расследуется в Греции… против компании потребители подали десятки исков", — говорится в статье.