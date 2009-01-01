В прокуратуре подозревают главу сельсовета в Донецкой области в захвате сотен гектаров земли

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. гривен, отметила Сарган.

Земля, иллюстрация agroportal.ua

Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко сообщил о подозрении в самовольном захватеплощадью более 400 гектаров главе одного из сельсоветов Мангушского района региона.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что в результате противоправных действий стране нанесен ущерб на сумму более 650 тыс. гривен.

"59-летний мужчина, будучи учредителем и совладельцем частного сельскохозяйственного предприятия, не имея правоустанавливающих документов, в нарушение требований действующего законодательства самовольно занял 16 земельных участков общей площадью более 400 га", — отметила спикер.

По ее словам, на протяжении 2013-2016 годов он обрабатывал земли силами созданного общества с ограниченной ответственностью и получал доход. В 2015 году его выбрали председателем сельсовета, на территории которого находятся самовольно занятые участки.

Ранее сообщалось, что в Киевской области глава одного из сел региона попался на взятке в 250 тыс. гривен. Злоумышленник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал деньги от гражданина за решение земельного вопроса.