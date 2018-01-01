В разрыве экономического сотрудничества с РФ Гройсман увидел позитив для Украины

Россия сделала неприемлемые шаги, считает премьер-министр.

Владимир Гройсман оценил разрыв сотрудничества с РФ korupciya.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что решение украинского правительства о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией пойдет на пользу Украине, сбалансирует нашу экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы в результате разрыва становимся только сильнее", — отметил Гройсман в эфире одного из общенациональных каналов.

При этом премьер подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", — добавил он.

Напомним, правительство Украины расторгло программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которая предусматривает устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

Программа была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

В 2014 году параллельно с военной агрессией в Украине Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.

В МИД России разрыв Украиной программы экономического сотрудничества с РФ назвали "победой над здравым смыслом".