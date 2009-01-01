В России опасаются покупать уголь в ДНР, а владельцы "отжатых" предприятий могут подать на РФ в суд

Черныш заявил, что владельцы "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе, имеют право подавать в суд на Россию.

К примеру российские угольщики не хотят уступать свою долю внутреннего рынка, а крупные металлурги опасаются санкций из-за торговли с ЛДНР, ведь практически все они имеют акции и/или облигации, которые торгуются на западных биржах, и экспортируют продукцию в Европейский Союз, сообщает "Коммерсантъ".

"Крупные металлурги РФ вряд ли станут закупать уголь самопровозглашенных республик, опасаясь возможных санкций: практически все они имеют акции и/или облигации, которые торгуются на западных биржах, и экспортируют продукцию в ЕС. Скорее всего, не будут с ним связываться и крупные угольщики РФ", — отмечают эксперты.

Единственные, кто смогут пойти на такое предложение, — это мелкие трейдеры.

"Состав угля — это как отпечатки пальцев, если попытаться выдать уголь ДНР и ЛНР за российский, то контрагенты это моментально поймут, а портить отношения ради помощи соседям желающих нет", — отметил один из представителей российских угольщиков.

Российские металлурги пока не комментируют данную тему.

Между тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что владельцы "отжатых" предприятий на оккупированных территориях Донбасса, имеют право подавать в суд на Россию, сообщает "Канал 24".

По его словам, у предпринимателей есть все основания уже сейчас обращаться в Европейский суд по правам человека. Министр напомнил аналогичные иски, касающиеся приднестровского и карабахского конфликтов.

Известно, что в настоящее время около 40 украинских предприятий, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, контролируют боевики ОРДЛО.

Напомним, в Кремле отметили, что не готовы открыть рынок для поставок на российский рынок угля и металла с оккупированного Донбасса.

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