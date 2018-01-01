В России пригрозили Украине "нехорошим эффектом" из-за ареста активов "Газпрома"

"Газпром" продолжает работать над правовой стороной вопроса.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Интерфакс-Украина".

"Те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", - цитирует агентство Новака.

По его словам, "Газпром" продолжает работать над правовой стороной вопроса.

Во вторник, 5 июня, в "Нафтогазе" заявили, что суд арестовал активы "Газпрома" в Нидерландах для выплаты $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В свою очередь, в "Газпроме" сообщили, что компания не получала официальных уведомлений о процедуре взыскания средств в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза".

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