Россия готова продать "долг Януковича" другому государству

Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена.

Российская Федерация может достигнуть компромисса с Украиной по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, пишет "РИА-Новости".

По его словам, разрешение этого вопроса может состоять в том, что этот долг может выкупить у России другое государство. Сторчак заявил, что на эту тему через посредников ведутся постоянные переговоры с Киевом, однако отказался комментировать ход этих переговоров.

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования к Украине и мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения", — сказал российский чиновник.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия пытается урегулировать вопрос так называемого "долга Януковича" в сумме 3 млрд долларов внесудебными методами.

Напомним, в январе 2017 года Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение.

По результатам заседания 26 мая, на котором суд рассматривал заявление Украины о приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции нашей страны, ожидаемого не ранее 2018 года, суд отложил решение, чтобы рассмотреть вопрос глубже.

В июле суд Лондона приостановил решение о выплате России 3 млрд долл. "долга Януковича".