В США могут втрое сократить помощь Украине

В 2016 фискальном году Украине было выделено более 667 млн долл.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.

Об этом говорится в проекте бюджета в части зарубежных операций и связанных программ, размещенном на сайте Госдепа, пишет УНИАН.

Стоит отметить, что в 2016 фискальном году Украине было выделено 667,099 миллионов долларов.

В то же время на 2018 фискальный год предлагается заложить сумму в размере более 203 млн долларов (203,780 млн долларов).

Напомним, администрация Трампа в своих предложениях к бюджету 2018 фискальный год планирует заменить кредитами предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам.

В Белом доме отметили, что эта инициатива является частью усилий по сокращению расходов на дипломатию, зарубежные программы и помощь более 29%.

Как известно, 4 мая, сенат (США одобрил законопроект о бюджете объемом в 1,1 триллиона долларов, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов.