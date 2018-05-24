В США мошенники спекулировали биткоинами на валютном рынке – Bloomberg

Минюст США начал масштабное расследование.

В США ищут спекулянтов биткоинами Фото: Reuters

Министерство юстиции США инициировало расследование деятельности трейдеров, которые манипулировали ценами на криптовалюту на американском валютном рынке.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников, в ведомстве убеждены, что рынок в данный момент переполнен мошенниками и спекулянтами.

Как сообщают осведомленные источники, расследование сосредоточено на использовании противозаконных практик, которые могут оказывать влияние на котировки. В их число входит, например, наводнение рынка фейковыми заявками для того, чтобы подтолкнуть других трейдеров к покупке или продаже криптовалюты.

По информации агенства, в Минюсте США обратили внимание на рынок криптовалют по причине экстремальных колебаний цен и отсутствия на рынке правил, которые существуют при продаже акций и активов.

Подобные опасения побудили Китай запретить криптобиржи, а Япония и Филиппины начали их регулировать, что отчасти способствовало падению биткоина ниже 00 в этом году.

Напомним, американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него в Интернете мошенническим образом украли семь биткоинов. Специалист сказал, что уже продал все свои единицы этой криптовалюты, кроме одной, поскольку не хотел мониторить ее цену каждый день.

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