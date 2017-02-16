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В США назвали два условия смягчения санкций против России

Сегодня, 11:57

Ограничения против Кремля могут быть ослаблены лишь в случае выполнения двух условий.

санкции, россия
lratvakan.com
В конгрессе Соединенных Штатов Америки назвали главные условия ослабления санкций против России.

Так в законопроекте о вето на снятие санкций с РФ говорится, что, президенту США Дональду Трампу позволят ослабить антироссийские санкции, ели Москва прекратит дестабилизацию ситуации в Украине, а также кибератаки против американского правительства, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Кроме того, члены Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий просят предоставить им право в течение 120 дней рассмотреть возможность смягчения или отмены санкций против РФ.

Напомним, Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.

Ранее в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной. 

  

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США, Россия, санкции, Кремль, Трамп, дестабилизация, Украина, кибератаки, Москва
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