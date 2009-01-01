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В США раскрыли, как хотят наказать КНДР за ядерное испытание

Сегодня, 07:37

Поведение Северной Кореи "совершенно неприемлемо", отметил Мнучин.

США
Флаг США, иллюстрация Reuters
Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что готовит новые экономические санкции против Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР, Северная Корея) в ответ на осуществленное ею ядерное испытание.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, пишет УНИАН со ссылкой на Politico.

В то же время чиновник подчеркнул, что такое поведение республики "совершенно неприемлемо".

"Мы уже начали с санкций против Северной Кореи, но я собираюсь разработать пакет санкций, чтобы представить его президенту (Дональду ТрампуРед.) для утверждения, что любой, кто хочет заниматься торговлей или бизнесом с ними, не сможет торговать или вести бизнес с нами", — отметил министр.

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. 

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КНДР, испытания, бомба, водородная бомба, США, Мнучин, Трамп, санкции
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