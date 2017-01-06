В США рассказали, сколько потратили на защиту союзников в ответ на "российскую провокацию"

Сумма в 3,4 млрд долл. была необходима для помощи странам гарантировать свою безопасность и для обороны, отметил Керри.

Власти Соединенных Штатов Америки потратили около 3,4 миллиарда долларов на защиту своих союзников в ответ на "российскую провокацию".

Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственного департамента США Джон Керри, пишет РБК.

"Мы поддерживаем демократическую Украину и, отвечая на российскую провокацию, оказывали помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе", — сказал Керри.

Он добавил, что сумма в 3,4 млрд долл. была необходима для помощи странам гарантировать свою безопасность и выстроить оборону.

Ранее Керри во время своего последнего послания президенту США Бараку Обаме заявил, что "перезагрузка" отношений Москвы и Вашингтона в 2009-2013 годах дала "ощутимые преимущества" в контроле над ядерным вооружением, а также в "организации маршрута поставок снабжения" для американских солдат в Афганистане.

Он также отметил, что США и Россия ​"сохранили способность работать вместе" в общих интересах "в отдельных областях". В качестве примеров Керри привел переговоры по координации действий в Арктике и по сокращению ядерной программы Ирана.

В то же время он подчеркнул, что у сторон остаются трудности и разногласия в решении некоторых вопросов. Госсекретарь США заявил, что "вызовом для двусторонних отношений" является "военная интервенция России в Сирии" и "беспрецедентные российские кибератаки".

"В свете российской агрессии в Украине мы должны возглавить международное сообщество для поддержки украинского народа и ввести санкции против России за ее незаконные действия", — добавил Керри.

Напомним, президент США подписал бюджет США на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долл.