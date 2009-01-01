В Стокгольме разберутся. Украина отказалась платить России 5,3 млрд долларов неустойки по газу

"Газпром" не сможет шантажировать Украину прекращением поставок, уверены в "Нафтогазе".

Газовая труба УНИАН

НАКне намерен оплачивать счет российского газового монополиста "Газпрома" на 5,3 млрд долл. за отказ покупать у него газ в 2016 году по контракту 2009 года, оспариваемому Украиной в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в официальном сообщении национального нефтегазового холдинга на его странице в Facebook.

"Не планируем оплачивать счет от "Газпрома" на сумму 5,3 млрд долл. за газ, который не заказывали и не получали в течение 2016 года. "Газпром" ссылается на положение "бери или плати". Наша позиция остается неизменной: арбитраж решит, должно ли применяться это положение", — цитирует сообщение УНИАН.

В свою очередь коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что Украина заплатила за весь импортированный газ из Европы в 2016 году 1,6 млрд долл., что в 3 раза меньше выставленного "Газпромом" счета.

"Если бы мы заплатили столько, сколько хочет "Газпром", то ВВП Украины в 2016 году не вырос бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%... Вот реальный результат наших действий. В частности, того, что мы создали возможности получать необходимые объемы импортируемого газа из Европы. И поэтому теперь "Газпром" не в состоянии нас шантажировать прекращением поставок газа. Мы тратим на импортируемый газ в три раза меньше денег, а с "Газпромом" разбираемся в Стокгольмском арбитраже", — написал он.

Напомним, в октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" об условиях контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа.

Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.

17 января "Газпром" уведомил, что выставил "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет на сумму 5,3 млрд долл. за невыборку газа во II-IV кварталах согласно условию "бери или плати".

"Газпром" не впервые выставляет "Нафтогазу" счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению российской компании, содержит положение "бери или плати". Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению "Нафтогаза", не соответствуют контракту. Кроме того, среди заявленных "Нафтогазом" исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным.