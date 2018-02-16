В Telegram вложился российский олигарх — СМИ

Компании Дуровых привлекли сотни миллинов долларов инвестиций.

Павел Дуров не назвал своих инвесторов Скриншот видео с youtube.com

Российский предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что компании, которыми управляет он и его брат Николай, — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. — привлекли 850 млн долларов от 81 инвестора.

В Telegram, в частности, вложился российский олигарх Роман Абрамович, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ для SEC и собственные источники.

В документе для комиссии Дуров не назвал своих инвесторов. "… человек, знакомый с крупными участниками ICO (форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией — Ред.)… слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер 300 млн долларов", — отметило издание.

В то же время источник, близкий к Telegram, в этом сомневается. Он утверждает, что "совокупная доля инвесторов с российскими корнями не превышает 7%, а максимальный чек одного инвестора — 20 млн долларов". Два других собеседника издания сообщили, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.

Напомним, в декабре 2017 года Павел Дуров говорил, что не продаст мессенджер Telegram ни за какие деньги, "даже за 20 млрд долларов". Тогда стоимость Telegram оценивали в 3–5 млрд долларов.