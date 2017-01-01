В Украине госдолг перевалил за два триллиона гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга за 11 месяцев выросла на 6,8%.

Госдолг Украины продолжает расти telegraf.com.ua

В Украине государственный и гарантированный государством долг за январь-ноябрь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,36 млрд долларов, до 76,33 млрд долларов США по состоянию на 30 ноября.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 6,8%, или на 132 млрд гривень, до 2,052 трлн гривень, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно приведенным данным, в ноябре государственный и гарантированный государством долг вырос на 0,04 млрд, или на 0,05%, в долларовом эквиваленте, на 15,06 млрд, или на 0,74%, — в гривневом эквиваленте.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% в долларовом эквиваленте — до 70,97 млрд, или в гривневом эквиваленте на 22,7% — до 1,930 трлн, что соответствует пределам годового госбюджета.

Ранее министр экономики Украины Виктор Суслов заявил на чате в "Главреде", что рост государственного долга является одной из основных проблем украинской экономики.