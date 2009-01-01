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В Украине хотят повысить минимальную зарплату

Сегодня, 11:57

Заработную плату в этом году планирую повысить до 3764 гривень.

кошелек, зарплата
zarplata.alexyanovsky.com
Правительство Украины после принятия законопроекта о пенсионной реформе, предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривень.

Об этом сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева, пишет УНИАН.

"Мы предлагаем исправление ситуации — сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играться с коэффициентом и вернуться к единому принципу — повышение заработной платы. Только это дает возможность как людям труда жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий, и первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу — это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень в этом году", — сообщил министр.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

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Рева, реформа, пенсия. пенсионная реформа, повышение, минималка, зарплата
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