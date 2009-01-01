В Украине хотят повысить минимальную зарплату

Заработную плату в этом году планирую повысить до 3764 гривень.

Правительство Украины после принятия законопроекта о пенсионной реформе , предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривень.

Об этом сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева, пишет УНИАН.

"Мы предлагаем исправление ситуации — сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играться с коэффициентом и вернуться к единому принципу — повышение заработной платы. Только это дает возможность как людям труда жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий, и первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу — это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень в этом году", — сообщил министр.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.