В Украине изменились правила денежных переводов

У банков и их клиентов теперь есть возможность пользоваться технологиями Paperless.

Национальный банк внес изменения в правила переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям за пределы Украины и в Украине.

Как сообщается на сайте НБУ, такое постановление вступает в силу с 12 июня.

У банков и их клиентов (физических лиц-резидентов) теперь есть возможность пользоваться технологиями Paperless (безбумажными. - Прим.) при переводе валюты.

"Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, физлица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Напомним, в Украине попали под запрет российские банкноты номиналом в 3 рубля и 100 рублей. Причиной стало то, что полимерная банкнота в 100 рублей, которая посвящена стартующему в России Чемпионату мира по футболу, на оборотной стороне содержит изображение территории РФ с аннексированным Крымом.

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