В Украине могут легализовать криптовалюту. Нардепы на биткоинах уже зарабатывают миллионы

Биткоин — самая популярная виртуальная денежная единица, которая имеет вполне настоящую цену и сейчас одна монета стоит около 5,5 тысяч долларов.

Валюта может быть произведена случайным образом любым клиентом. Reuters

В Украине хотят легализовать виртуальную денежную единицу , а наш язык может пополниться словами, до сих пор понятных только программистам, — биткоин, майнер и криптовалюта.

Пока в Верховной Раде всерьез рассматривают возможность легализации цифровых денег, депутаты уже зарабатывают на этом миллионы долларов, пишет ТСН.

В мире за биткойны уже покупают квартиры, ходят в кино и завтракают в кафе. Тема криптовалют все чаще на устах украинцев. Зарабатывают их благодаря майнингу. Майнинг с английского — добыча полезных ископаемых.

Программист Денис Князев объяснил, как добывать виртуальные деньги в Интернете.

Цифровую валюту можно получить за решение в Сети сложных математических задач. И при этом сидеть за компьютером не надо. Необходимо лишь специальное оборудование, так называемую "Ферму".

"Шахтеры добывают золото в шахтах, так, соответственно, и майнеры добывают криптовалюту. У кого круче компьютер, тот больше получает. Плюс-минус где-то тысячу долларов в месяц получается", — говорит Князев.

Больше всего в Сети охотятся на биткоином. Самая популярная виртуальная денежная единица, которая имеет вполне настоящую цену. Один биткоин сейчас стоит около 5,5 тысяч долларов. Владельцы таких монет через банк конвертируют их в реальные деньги. К слову, Украина вошла в топ-10 по количеству добытчиков криптовалюты. И несмотря на ее неофициальный статус, отечественные программисты активно торгуют биткоинами на специальных биржах в Интернете.

Мнения же экспертов относительно обращения виртуальных денег разделились.

"Это денежный суррогат, который может заменить средства в будущем. Но вряд ли мы пойдем этим путем, потому что даже Национальный банк определяет, что нет оснований и гарантий того, что за этой валютой что-то стоит", — говорит начальник Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко.

"Отказываться от криптовалюты мы не можем. Те, кто занимаются майнингом, привносят в страну своими операциями миллионы. Но оно все равно не урегулировано. Нужен регулятор", — говорит ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Елена Борзенко.

Тем временем министр финансов Александр Данилюк констатировал, что, хотя в Украине статус криптовалюты не определен законодательством, однако сама криптовалюта не запрещена.

"Вопрос финансовых технологий стал одним из ключевых на встречах во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Это не проблема, с которой надо бороться, но это вызов для традиционных рынков и регуляторов. Криптовалюта и что с ней делать, как регулировать или не регулировать — этому было даже посвящено отдельное большое мероприятие, организованное МВФ. В Украине мы также сейчас вместе с НБУ и другими регуляторами финансового рынка с привлечением экспертов работаем над тем, чтобы лучше исследовать природу криптовалют и сформировать позицию относительно соответствующего регулирования в Украине.

Есть много открытых вопросов и в Украине статус криптовалюты не определен законом, но это не означает, что криптовалюта запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и иноваций в финансовом секторе", — говорит он.

Раньше в Национальном банке Украины заявляли, что биткоин (криптовалюта) не подпадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалюты) не является нарушением законодательства, пишет УНИАН.

В то же время НБУ предупредил о рисках использования криптовалюты, поскольку ее статус не определен законодательно, и регуляторы не несут ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Контролировать новую валюту должен Нацбанк — убеждены авторы законопроекта относительно легализации криптовалют. Народные депутаты предлагают узаконить биткоин, эфириум и еще около восьми сотен наименований виртуальных денег. За манипуляции с криптовалютой на бирже предлагают собирать налог в госказну.

Кстати, среди самих законодателей также есть владельцы цифровых денег. Согласно декларациям за прошлый год, больше всего биткоинов имеет народный депутат Александр Урбанский — 5328, а это составляет почти 30 миллионов долларов. Вторым в рейтинге стал нардеп Дмитрий Голубов. На его счету — 4376 биткойнов, то есть чуть больше 24 миллионов долларов. Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 цифровых монет, приобретенных еще четыре года назад. С тех пор их стоимость выросла до 2 миллионов 192 тысяч долларов.

Пока депутаты сомневаются, давать ли зеленый свет цифровой валюте, а экономисты проверяют, не являются ли биткоины очередным мыльным пузырем, в школах Швейцарии ученикам проводят специальные курсы по изучению криптовалют. А в Японии вообще не только признали биткоин прогрессивной валютой, а уже активно используют его в повседневной жизни — в магазинах, кафе, кино.

Напомним, виртуальная валюта биткойн является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Биткоин могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра, и ее выпуск может быть произведен случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.

На сегодня в мире существует свыше 1,1 тысячи криптовалют, общая капитализация этого рынка — 133 миллиарда долларов.