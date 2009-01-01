В Украине могут запретить продажу алкоголя и сигарет в ночное время

Депутаты предлагают установить штраф в размере более 10 тыс. грн.

Об этом говорится в законопроекте №6137, зарегистрированном в Раде 24 февраля, пишет Новое время со ссылкой на Українські новини.

Депутаты предлагают установить, что продажа пива (в том числе безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенное законом время предусматривает штраф от 300 от 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1—10,2 тыс. гривен).

Те же действия, совершенные повторно на протяжении года, наказываются штрафом от 600 до 1 000 минимумов (10,2—17 тыс. гривен) с конфискацией предметов торговли и запретом торговать алкоголем на протяжении 1 года.

Среди инициаторов законопроекта числятся депутаты Михаил Головко и Юрий Левченко (оба — внефракционные), Наталья Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Олег Медуница (фракция Народный фронт), Евгений Рыбчинский (группа Воля народа), Сергей Рудык (Блок Петра Порошенко) и Игорь Луценко (Всеукраинское объединение Батьківщина).

Напомним, что в сентябре 2016 года Киевский горсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Но уже в декабре 2016 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета обязало Киевский горсовет в течение месяца (до 21 января) отменить запрет.