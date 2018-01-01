В Украине официально начали округлять суммы за покупки

Если монеты будут, то покупатель и продавец смогут и в дальнейшем ими рассчитываться.

С 1 июля в Украине при расчетах за товары и услуги в случае отсутствия мелких монет общую сумму чека при наличных расчетах будут округлять.

Об этом сообщает прес-службба Нацбанка.

Округлять будут только в случае отсутствия мелких монет при расчете наличными, - если монеты будут, то покупатель и продавец смогут и в дальнейшем ими рассчитываться:

• если сумма заканчивается числом от 1 до 4 копеек, то округление производится в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

• если сумма заканчивается числом от 5 до 9 копеек, то она округляется в сторону увеличения до ближайшей отметки в 0 копеек.

Ранее "Главред" писал, что с 1 июля украинцев ждет целый ряд важных финансовых изменений. Так, в течение 2018 года, согласно госбюджету, прожиточный минимум с 1 июля составит 1777 грн (прибавит 77 грн по сравнению с показателем на 1 января). Также С 1 июля начнут получать больше и украинские пенсионеры, которые сейчас получают минимальную пенсию.

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