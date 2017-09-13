В Украине назвали цены на новые iPhone 8 и iPhone X

Новые гаджеты попадут в Украину ориентировочно в октябре.

Reuters

В Украине назвали ожидаемые цены на новые модели iPhone , представленные компанией Apple.

Как сообщает AIN, ссылаясь на данные сети "Цитрус", их стоимость составит от 25 999 до 37 999 гривен.

Так ожидаемая цена iPhone 8 составит от 25 999 грн (в зависимости от комплектации), iPhone 8 Plus — от 29 999 грн. Эти гаджеты попадут в Украину ориентировочно в октябре.

Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по ценам от 37 999 грн с ноября.

Умные часы Apple Watch Series 3 появятся в продаже в октябре, по цене от 11 999 грн.

"Это — ожидаемые цены, но они должны быть примерно одинаковыми во всем ритейле", — сообщили в компании.

В компании Asbis, которая является одним из официальных дистрибьюторов техники Apple в Украине, не смогли на данный момент дать точных данных по старту продаж и ценам, однако сообщили, что они могут появиться через неделю-полторы, и что обычно гаджеты Apple попадают в Украину через пару месяцев после презентации.

В магазине "Алло", который является одним из официальных продавцов Apple, заметили, что нет данных о сроках или стоимости.

"Что касается стоимости, тут тоже пока нет данных, и даже приблизительно прикинуть сложно, поскольку в отличие от "обычных" дельт между ценой в США и у нас, цены, которые мы увидели на соседних рынках, отличаются от обычной практики", — сообщили в компании.

В США цены на iPhone 8 выглядят так: 64 ГБ — 699 долларов и 256 ГБ — 849 долл., на iPhone 8 Plus — 64 ГБ — 799 долл. и 256 ГБ — 949 долл, iPhone Х на 64 и 256 ГБ стоит 999 и 1149 долл. соответственно.

Напомним, 12 сентября компания Apple в своей штаб-квартире представили новые модели iPhone — 8, 8 Plus и X, цена первых двух стартует от 699, а также 799 долларов соответственно.