В Украине не хватает газового угля для замещения антрацита

Власти разработали план реформирования угольной отрасли страны.
Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.
В то же время чиновник подчеркнул, что в нашей стране абсолютно изменилась структура использования топлива по сравнению с 2016-м.
"… использование антрацита у нас уменьшилось на 3,5 млн тонн, на следующий год изменение пройдет дополнительно на 3 млн тонн, но эту разницу мы должны обеспечивать газовой группой угля", — добавил министр.
По его словам, за последние четыре года в развитие шахт не было инвестировано никаких средств. "Министерство разработало план реформирования угольной отрасли и план действий по его реализации", — отметил Насалик.
"Реализация плана действий по угольным шахтам даст возможность полного обеспечения газовой группой угля, как в этот сезон, так и в сезон 2018-1019 годов", — сказал член правительства.
Напомним, в Украине после начала блокады неподконтрольной Киеву территории Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.
В конце августа в США из морского порта Балтимора (крупнейший населенный пункт штата Мэриленд) в страну для нужд госкомпании "Центрэнерго" отправили первую партию американского антрацита, судно с грузом должно прибыть в пункт назначения до середины сентября.