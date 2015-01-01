Украинцы могут осуществлять переоборудование своего жилья без разрешительных документов.

В Украине отменили разрешение на перепланировку жилья.

С 5 января 2017 года украинцы могут осуществлять переоборудование своего жилья без разрешительных документов при условии невмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования, сообщает "Закон и бизнес".

"Норма о необходимости получения от органа местного самоуправления разрешения на перепланировку жилья отменена. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу с 5 января 2017 года", — говорится в сообщении.

Так, КМУ опубликовал текст постановления от 28 декабря 2016 №1024 "О внесении изменений в Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий".

Напомним, Верховная Рада Украины разрешила приватизировать комнаты в общежитиях людям, которые живут там более 5 лет.

фото: ok-interiordesign.ru