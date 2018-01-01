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В Украине повысили тарифы на телефон

Сегодня, 13:10

Теперь базовый пакет стоит 74 грн в городах и 70 грн – в селах.

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В Украине выросли тарифы на стационарный телефон. 1zoom.ru
С июня в Украине выросли тарифы за пользование стационарным телефоном.

Как говорится в сюжете "1+1", "Укртелеком" поднял стоимость абонплаты на базовый пакет на 6 грн – до 74 грн в городах и почти до 70 грн для сельской местности.

В данный тариф входит безлимитное общение в пределах города и района. Также абонентам предоставляется 500 бесплатных минут в месяц на звонки по Украине.

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Напомним, "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12% с 31 мая. А уже с 1 июня билеты на поезда подорожали снова – на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

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Теги:  
Укртелеком, тарифы, телефон, подорожание
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