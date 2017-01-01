В Украине презентовали инновационную экосистему управления домом

Жители смогут круглосуточно обращаться в сервис-менеджеров, заказывать услуги и информировать о проблемах.

Недавно компания Riverside Development представила инновационную экосистему управления домом - SFERA living system . Экосистема контролировать жизнедеятельность дома после его сдачи в эксплуатацию, обеспечивать жителям жилищно-коммунальные услуги, прозрачность расходования средств и демократическое принятие решений. Все процессы в экосистеме будет максимально автоматизировано. Задача SFERA living system - преодолеть расстояние между взаимными ожиданиями жителей и управляющей компании.

Взаимодействие между управляющей кампанией и жителями, а также дистанционное управление периферийными устройствами будет происходить с помощью мобильного приложения SFERA, который поддерживается на Android и iOS, и чата. К тому же в мобильном приложении предусмотрено интеграцию с "умной квартирой".

- SFERA - платформа для коммуникации, которая сокращает расстояние между жителями и управляющей компанией, позволяет быстро реагировать на проблемы и контролировать выполнение задач. Жители смогут круглосуточно обращаться в сервис-менеджеров, заказывать услуги и информировать о проблемах. Эта система - не только круглосуточная поддержка, безопасность, забота о жителях, но и возможность создавать группы по интересам и принимать важные решения. Мы создаем комфортный гармоничное пространство, новое сообщество, - рассказал Андрей Ваврыш, генеральный директор Riverside Development.

Работать с жителями будут сервис-менеджеры, а обслуживание дома осуществлять техническая служба главного инженера. Заранее опубликован график выполнения работ позволяет контролировать выполнение задания в установленное время. Результаты работы сотрудников управляющей компании можно оценивать.

Автоматизированная система управления зданием состоит из командного центра и периферии. Центр управления системой оповещает реагирует и отчитывается обо всех аспектах жизни дома благодаря датчикам, установленным в помещениях и во дворе. Диспетчер управляющей компании отслеживать рабочее состояние всех систем на мониторах центра и быстро реагировать на потребности в обслуживании. На одном экране отображается температура воздуха в доме, выполнения уборки, график проведения планового технического обслуживания. "Умный дом" предусматривает установление датчиков температуры, датчиков затопления, датчиков закрытых / открытых окон и дверей, цифровых счетчиков, а также создание системы управления паркингом.

К основным сервисам управляющей компании принадлежат финансовая зверька, перепланировка, ремонтные работы. Также ATMOSFERA помогать жителям в оформлении документов на право собственности. Благодаря косьерж-сервиса будет удобно заказывать дополнительные услуги, например, доставку еды, цветов, воды, или любые другие в зависимости от пожеланий каждого жителя.

В мобильном приложении жители будут получать счета в удобном виде: данные считываются автоматически, платежи группируются по категориям. Оплатить все услуги можно в приложении. Со смартфона будет доступ ко всем камер и IP-домофонии, что позволит предупреждать консьержа о приходе гостей и дистанционно открывать двери в подъезд.