В Украине пустят с молотка череду нефтегазовых участков

Продажу рекомендовали представители Госгеонедр.

Нефтяная вышка http://n-auditor.com.ua

Во время заседания Научно-технического совета Государственной службе геологии и недр Украины было рекомендовано в ближайщем будущем выставить на торги девять лицензионных нефтегазоносных участков.

Соответствующее сообщение в среду, 16 мая, опубликовали представители пресс-службы ведомства.

Согласно обнародованным данным, участки в основном находятся в центральной и восточной Украине (Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Полтавская области). По предварительным расчетам ресурсный потенциал углеводородов на предложенных к добыче местах составляет более 30 млн тонн "условного топлива".

К слову, в минувшем году Госгеонедра согласовали рекордное число спецразрешений и договоров об условиях пользования недрами Украины − на 200 спецразрешений больше, чем было утверждено в предыдущие годы.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали, почему газ из подземных хранилищ не решает проблемы Украины.

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