В Украине решили ликвидировать крупнейшего производителя автошин

В 2017 году "Росава" увеличила убыток на 73,8%.

Акционеры "Росавы" решили ликвидировать предприятие rosava.com

В Украине будет ликвидировано крупнейшее предприятие, специализирующееся на производстве автомобильных шин — "Росава".

Решение о ликвидации предприятия в Белой Церкви Киевской области было принято на общем собрании акционеров компании 30 апреля, передают "Українські новини".

При этом другие подробности в сообщении не указаны.

В 2017 году, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, "Росава" увеличило убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) - до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) - до 875,3 млн грн.

Отметим, что "Росава" является крупнейшим в Украине производителем автомобильных шин. Производственные площадки расположены на двух шинных заводах: "Росава" и производство крупногабаритных шин (в прошлом "Валса"). Мощности достигают порядка 6 млн шт. шин в год.

Напомним, ранее в МВФ ухудшили прогноз по росту украинской экономики.

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