В Украине с апреля может значительно вырасти цена на газ

Витренко отметил, что с 1 апреля Украина пообещала МВФ либерализацию ценообразования на газ для нужд населения.

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В Украине с 1 апреля цены на природный газ для населения могут вырасти на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК "Нафтогаз Украины" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях.

Об этом написал главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко, сообщает "Новое Время".

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для нужд населения, так называемые специальные обязательства, то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и других факторов, можно ожидать, что цены на газ для нужд населения вырастут на 40%", — написал Витренко.

Он напомнил, что с 1 апреля Украина пообещала Международному валютному фонду либерализацию ценообразования на газ для нужд населения и для продолжения спецобязательств желательно получить их одобрение.

"Если госрегулирование продолжат, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, специальные обязательства вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября", — добавил он.

В то же время Витренко отметил, что, если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус", следует ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

"Если до 1 октября не будет положительного решения в арбитраже, если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для нужд населения составит как минимум 47%", — написал Витренко.

Напомним, эксперт Михаил Гончар объяснил, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение.