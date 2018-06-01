В Украине снова подорожали билеты на поезда

Железнодорожные билеты подорожали на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

Железнодорожные билеты подорожали на 6% Facebook.com

С 1 июня, в связи с наступлением летнего сезона, железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали на 6%.

Новое подорожание не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами, сообщает ЦТС.

Отметим, что коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 — то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов.

В конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 — это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом.

Напомним, "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.

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