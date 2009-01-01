В Украине собрали рекордный урожай зерновых за все время независимости

Украина — одна из немногих стран мира, которые могут позволить себе экспорт половины выращенного зерна, говорит Мартынюк.

В Украине в этом году собрали рекордный урожай зерновых культур, а урожаи ржи и ячменя могут полностью обеспечить внутренний рынок.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк во время заседания правительства, сообщает телеканал 24.

"По завершению сбора ранних зерновых. В этом году в некоторых регионах мы получили новые исторические рекорды урожайности. Мы получили рекордную урожайность таких культур, как рожь и ячмень.

В целом валовой сбор группы ранних зерновых в пшенице составляет 25,7 млн тонн при том, что внутреннее потребление – 9,6 млн тонн, в том числе для пищевых нужд — 4,7 млн тонн", — рассказал чиновник.

Также он отметил, что Украина — одна из немногих стран мира, которые могут позволить себе экспорт половины выращенного зерна.

В этом году украинцам впервые не придется импортировать рожь, этот сезон стал первым за более 10 лет, когда страна полностью обеспечила себя этой культурой. Сборы ячменя также полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

"В целом валовой сбор зерна в 2017 году в Украине ожидается в пределах 61 — 63 млн тонн, что полностью удовлетворит внутренние потребности и продовольственную безопасность государства, а также формирует высокий потенциал для поставки на экспорт. Урожай по ранним зерновым в этом году является вторым по объему за всю в новейшей истории Украины. В прошлом году был рекордный", — добавил Мартынюк.

Ранее сообщалось, что Украина установила рекорд по экспорту зерновых культур на внешние рынки в 2015/2016 маркетинговом году.

фото: agroanimal.com.ua