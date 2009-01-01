В Украине создали новый вертолет "Надежда", опубликованы фото

Вертолет "Надежда" будет иметь много модификаций.

В Украине создали новый вертолет facebook.com/sdelanoVukraine

Украинский производитель авиационных двигателей АО "Мотор Сич" представил первый украинский вертолет под названием "Надежда".

Об этом идет речь в сообщении delo.ua.

"Вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров", — отметил народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев.

Отметим, компания ранее заявляла о запуске производства вертолетов. "В 2018 году АО "Мотор Сич" начинает выпуск вертолета собственного производства. Это гражданский вертолет, рассчитанный на 7 пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", — сообщал Богуслаев.

В 2013 году "Мотор Сич" презентовала вертолет собственного производства МСБ-2, который построен на базе Ми-2.

АО "Мотор Сич" специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создан боевой вертолет-рекордсмен.

Фото: zoda.gov.ua, @sdelanoVukraine.