В Украине уже напечатали банкноту номиналом 1000 гривен — СМИ

Банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.

НБУ напечатал банкноту номиналом 1000 гривен фото: vlasti.net

В Украине уже напечатали купюру номиналом 1000 гривен и вскоре она будет представлена.

Об этом УНН сообщил источник в Нацбанке.

Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.

Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему не известно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

Напомним, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, одна сроки введения банкноты ни назывались. Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк ввел в оборот новую 500-гривневую купюру.